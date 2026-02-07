Матвей Сафонов из МХК «Динамо» Санкт-Петербург о Кубке вызова МХЛ: «Люди спрашивают: “Ты из “ПСЖ” приехал?” Говорю им: “Да, конечно, это я”

Команда Запада обыграла команду Востока со счетом 7:4. Матч проходил в Екатеринбурге «УГМК Арене» в рамке недели звезд FONBET КХЛ.
— Какие впечатления от турнира?
— Очень понравилось! Совершенно другой уровень. Пробирает до мурашек, когда играешь при таком количестве болельщиков на трибунах.
— Насколько тяжело было сохранять концентрацию после первого периода, который закончился со счетом 6:0 в пользу вашей команды?
— С этим у нас возникли проблемы. Расслабились после первого периода. Думали, что так легко пойдет и дальше. Но нет. Нас наказали. Однако все равно мы смогли одержать победу.
— Отдали сегодня результативные передачи. Насколько довольны личной статистикой?
— Могло быть и лучше, так как мог бы забить гол. Но для первого раза достаточно неплохо, считаю.
— Вы полный тезка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Люди часто удивляются, когда узнают об этом?
— Много раз подходят и переспрашивают: «Ты точно Матвей Сафонов? Ты из “ПСЖ” приехал?» (смеется). Я им говорю: «Да, конечно, я тот самый Матвей Сафонов», — сказал Сафонов.