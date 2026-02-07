Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.56
П2
4.95
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.55
П2
4.97
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.79
П2
4.07
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.50
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.78
П2
1.82
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.21
П2
1.73
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.47
П2
14.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.55
П2
2.24
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.31
П2
3.75
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.26
П2
1.65
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Матвей Сафонов из МХК «Динамо» Санкт-Петербург о Кубке вызова МХЛ: «Люди спрашивают: “Ты из “ПСЖ” приехал?” Говорю им: “Да, конечно, это я”

Защитник МХК «Динамо» Санкт-Петербург Матвей Сафонов высказался о Кубке Вызова МХЛ.

Источник: Спортс"

Команда Запада обыграла команду Востока со счетом 7:4. Матч проходил в Екатеринбурге «УГМК Арене» в рамке недели звезд FONBET КХЛ.

— Какие впечатления от турнира?

— Очень понравилось! Совершенно другой уровень. Пробирает до мурашек, когда играешь при таком количестве болельщиков на трибунах.

— Насколько тяжело было сохранять концентрацию после первого периода, который закончился со счетом 6:0 в пользу вашей команды?

— С этим у нас возникли проблемы. Расслабились после первого периода. Думали, что так легко пойдет и дальше. Но нет. Нас наказали. Однако все равно мы смогли одержать победу.

— Отдали сегодня результативные передачи. Насколько довольны личной статистикой?

— Могло быть и лучше, так как мог бы забить гол. Но для первого раза достаточно неплохо, считаю.

— Вы полный тезка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Люди часто удивляются, когда узнают об этом?

— Много раз подходят и переспрашивают: «Ты точно Матвей Сафонов? Ты из “ПСЖ” приехал?» (смеется). Я им говорю: «Да, конечно, я тот самый Матвей Сафонов», — сказал Сафонов.

