Холанд об отмене гола «Ливерпулю»: «Собослаи тянет меня, я тяну его — просто засчитайте гол и не давайте красную. Этого хотели все. Надеюсь, он пропустит только один матч, нужно руководствоваться здрав

"Честно, во-первых, Шерки просто должен был отдать пас — и я бы забил. Во-вторых, он тянет меня, потом я тяну его — мы забиваем, так что просто засчитайте гол и не давайте красную карточку. Но арбитр обязан следовать правилам. В-третьих, пенальти — невероятное ощущение. В-четвертых, невероятный сейв Джиджи Доннаруммы.
Потрясающий матч, и лично я был очень уставшим после игры. Невероятные ощущения после финального свистка.
Я сказал судье: просто засчитайте гол — этого хотели все. И я надеюсь, что он получит максимум один матч дисквалификации, потому что я понимаю, что нужно следовать правилам, но, на мой взгляд, нужно просто руководствоваться здравым смыслом. В любом случае, правила нужно соблюдать, так что я уважаю решение арбитра", — сказал Холанд.