Альваро Арбелоа: «Мы думали, что никогда не увидим никого вроде Роналду, но Мбаппе движется в том же направлении. У меня заканчиваются эпитеты для его описания»

«Мы знаем, что визит на “Месталью” — это как визит к стоматологу. Дело в прессинге и том, что хозяевам нужны очки. Мы все знаем, каково это — играть на этом стадионе, в этой атмосфере, ощущать ту страсть, с которой они играют против “Реала”. И мы хорошо контролировали игру. Куртуа не пришлось делать ни одного сэйва. Футболисты сыграли надежно.