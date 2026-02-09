Альваро Арбелоа: «Мы думали, что никогда не увидим никого вроде Роналду, но Мбаппе движется в том же направлении. У меня заканчиваются эпитеты для его описания»

«Мы знаем, что визит на “Месталью” — это как визит к стоматологу. Дело в прессинге и том, что хозяевам нужны очки. Мы все знаем, каково это — играть на этом стадионе, в этой атмосфере, ощущать ту страсть, с которой они играют против “Реала”. И мы хорошо контролировали игру. Куртуа не пришлось делать ни одного сэйва. Футболисты сыграли надежно.
Каррерас — очень талантливый футболист, в первом круге он тоже забил отличный гол. А в случае с Мбаппе у меня заканчиваются эпитеты для его описания. Мы думали, что никогда не увидим никого вроде Криштиану, но кажется, что Килиан движется в том же направлении«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире клубного канала.