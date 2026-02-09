Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Альваро Арбелоа: «Мы думали, что никогда не увидим никого вроде Роналду, но Мбаппе движется в том же направлении. У меня заканчиваются эпитеты для его описания»

Альваро Арбелоа подвел итоги матча между «Реалом» и «Валенсией» (2:0) в Ла Лиге.

«Мы знаем, что визит на “Месталью” — это как визит к стоматологу. Дело в прессинге и том, что хозяевам нужны очки. Мы все знаем, каково это — играть на этом стадионе, в этой атмосфере, ощущать ту страсть, с которой они играют против “Реала”. И мы хорошо контролировали игру. Куртуа не пришлось делать ни одного сэйва. Футболисты сыграли надежно.

Каррерас — очень талантливый футболист, в первом круге он тоже забил отличный гол. А в случае с Мбаппе у меня заканчиваются эпитеты для его описания. Мы думали, что никогда не увидим никого вроде Криштиану, но кажется, что Килиан движется в том же направлении«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире клубного канала.