Альваро Арбелоа: «Мбаппе — лучший игрок в мире. Если кто и сможет превзойти Роналду, то это Килиан»

У Мбаппе впереди еще долгий путь, ведь Криштиану был здесь много лет, но у него есть все условия, чтобы пойти по его стопам, и неизвестно, сможет ли он его превзойти. Но если кто и сможет, то это Килиан, — сказал Арбелоа.