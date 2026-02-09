Альваро Арбелоа: «Мбаппе — лучший игрок в мире. Если кто и сможет превзойти Роналду, то это Килиан»

— Что значит для вас как тренера «Реала» иметь в своем распоряжении Мбаппе, и сможет ли он превзойти Роналду?
— Это огромная удача, потому что прямо сейчас он лучший игрок в мире, и он доказывает это изо дня в день, из матча в матч. Как я уже говорил, достижения Криштиану казались чем-то неземным, чем-то непревзойденным, чего никто не сможет достичь.
У Мбаппе впереди еще долгий путь, ведь Криштиану был здесь много лет, но у него есть все условия, чтобы пойти по его стопам, и неизвестно, сможет ли он его превзойти. Но если кто и сможет, то это Килиан, — сказал Арбелоа.