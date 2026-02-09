Киоун об «Арсенале»: «Многие говорят о Райсе, но Субименди как минимум один из лучших игроков АПЛ в этом сезоне»

«Многие говорят о Райсе, упоминается и Джака, но Субименди как минимум один из лучших игроков Премьер-лиги в этом сезоне, не так ли? Он управляет игрой сборной Испании, той самой полузащитой, и он играет в центре полузащиты “Арсенала”.
Так что, если бы выбор стоял между этими двумя… Когда я вспоминаю, как играл с Мэнни [Эммануэлем] Пети и Патриком Виейра, то думаю, что они каждую неделю боролись за звание лучшего игрока матча.
Это то, что нужно, чтобы стать чемпионом. «Машинное отделение» должно быть на высшем уровне, и сейчас оно именно такое«, — сказал экс-защитник “Арсенала”.