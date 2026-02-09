Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2

Киоун об «Арсенале»: «Многие говорят о Райсе, но Субименди как минимум один из лучших игроков АПЛ в этом сезоне»

Мартин Киоун назвал хавбека «Арсенала» Мартина Субименди одним из лучших игроков АПЛ.

«Многие говорят о Райсе, упоминается и Джака, но Субименди как минимум один из лучших игроков Премьер-лиги в этом сезоне, не так ли? Он управляет игрой сборной Испании, той самой полузащитой, и он играет в центре полузащиты “Арсенала”.

Так что, если бы выбор стоял между этими двумя… Когда я вспоминаю, как играл с Мэнни [Эммануэлем] Пети и Патриком Виейра, то думаю, что они каждую неделю боролись за звание лучшего игрока матча.

Это то, что нужно, чтобы стать чемпионом. «Машинное отделение» должно быть на высшем уровне, и сейчас оно именно такое«, — сказал экс-защитник “Арсенала”.