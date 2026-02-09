Источник рассказал, когда может пройти открытие стадиона «Торпедо»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Открытие обновленного футбольного стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве может пройти в День города, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
День города в Москве в 2026 году будет отмечаться 5 сентября — в первую субботу осени.
«Возможная дата открытия стадиона “Торпедо” — День города Москвы», — сказал собеседник агентства.
В ноябре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что реконструкцию стадиона на Восточной улице завершат в 2026-м. Тогда же в пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что завершение работ на объекте намечено на третий квартал года.