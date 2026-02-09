Источник рассказал, когда может пройти открытие стадиона «Торпедо»

В ноябре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что реконструкцию стадиона на Восточной улице завершат в 2026-м. Тогда же в пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что завершение работ на объекте намечено на третий квартал года.