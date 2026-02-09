Рафинья о травме: «Мне лучше, но не знаю, буду ли готов к “Атлетико”. Я скучаю по “Барсе”, но мы двигаемся постепенно»

Ранее сообщалось, что у атакующего полузащитника диагностировано мышечное перенапряжение в правом бедре. Он не принял участия в гостевой встрече ¼ финала Кубка Испании против «Альбасете» (2:1), а также не сыграл с «Мальоркой» (3:0) в Ла Лиге.
"Я чувствую себя лучше, мы двигаемся постепенно. Посмотрим, буду ли я готов к четвергу, подождем.
Есть варианты, но все мы знаем, как часто случаются травмы. Я скучаю по команде", — сказал Рафинья.
В четверг «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании.