Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.44
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.63
П2
8.50
Футбол. Англия
10.02
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.53
П2
5.86
Футбол. Англия
10.02
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.46
П2
3.00
Футбол. Англия
10.02
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.59
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Рафинья о травме: «Мне лучше, но не знаю, буду ли готов к “Атлетико”. Я скучаю по “Барсе”, но мы двигаемся постепенно»

Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о состоянии здоровья.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что у атакующего полузащитника диагностировано мышечное перенапряжение в правом бедре. Он не принял участия в гостевой встрече ¼ финала Кубка Испании против «Альбасете» (2:1), а также не сыграл с «Мальоркой» (3:0) в Ла Лиге.

"Я чувствую себя лучше, мы двигаемся постепенно. Посмотрим, буду ли я готов к четвергу, подождем.

Есть варианты, но все мы знаем, как часто случаются травмы. Я скучаю по команде", — сказал Рафинья.

В четверг «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании.