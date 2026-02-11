Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.68
П2
3.71
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.41
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Росеньор про 2:2 с «Лидсом»: «6 минут. “Челси” контролировал игру, но отключился на 6 минут. Я убит горем, мы должны были побеждать, но подарили очко»

Лиэм Росеньор остался разочарован ничьей с «Лидсом» (2:2) в АПЛ.

Источник: Спортс"

"Шесть минут. Мы отключились на шесть минут. Мы полностью контролировали игру.

Мне не хочется говорить о футболе. Если мы хотим стать сильнее и добиться того, что нам, по моему мнению, по плечу, мы должны сделать все, чтобы быть сосредоточенными на протяжении 90 минут. Вот и все.

Я убит горем, потому что временами мы показывали великолепный футбол и должны были набирать три очка. Но из-за двух эпизодов этого не произошло, в игре, которая должна была остаться за нами, мы дали «Лидсу» одно очко, мы подарили ему очко«, — сказал главный тренер “Челси” в эфире TNT Sports.