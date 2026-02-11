Росеньор про 2:2 с «Лидсом»: «6 минут. “Челси” контролировал игру, но отключился на 6 минут. Я убит горем, мы должны были побеждать, но подарили очко»

"Шесть минут. Мы отключились на шесть минут. Мы полностью контролировали игру.
Мне не хочется говорить о футболе. Если мы хотим стать сильнее и добиться того, что нам, по моему мнению, по плечу, мы должны сделать все, чтобы быть сосредоточенными на протяжении 90 минут. Вот и все.
Я убит горем, потому что временами мы показывали великолепный футбол и должны были набирать три очка. Но из-за двух эпизодов этого не произошло, в игре, которая должна была остаться за нами, мы дали «Лидсу» одно очко, мы подарили ему очко«, — сказал главный тренер “Челси” в эфире TNT Sports.