Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.67
П2
3.70
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.41
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Франк «на 1000% уверен», что он подходящий тренер для «Тоттенхэма»: «Легко указывать пальцем на меня, но дело тут во всем клубе в целом»

Томас Франк прокомментировал восьмиматчевую серию «Тоттенхэма» без побед в АПЛ.

Источник: Спортс"

Сегодня лондонцы уступили дома «Ньюкаслу» — 1:2. Они идут на 16-м месте.

«Я убежден, что все еще буду во главе команды на матч с “Арсеналом”. Вопрос на этот счет мне понятен, и легко указывать пальцем на меня, но дело тут во всем клубе в целом.

Я на 1000% уверен, что да [я подходящий для этой работы человек], и я на 1000% уверен, что думал, что мы будем выступать лучше. Некоторые мои предшественники здесь, в «Тоттенхэме», а также в других клубах теряли голову, но нам надо держаться вместе и относиться ко всему с холодной головой.

Справедливо было бы отметить, что мы страдаем от травм в какой-то степени. У нас выбыли 11 футболистов, а после 30 минут сегодня мы лишились Одобера. Также было бы справедливо отметить, что за последние годы состав «Ньюкасла» был выстроен лучше. Так что получилось не лучшее для нас сочетание факторов. Но даже в такой ситуации мы имели возможность набрать очки, но не воспользовались ею«, — заявил главный тренер “Тоттенхэма” в эфире TNT Sports.