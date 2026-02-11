Бородин о шансах Москвичева в «Зените»: «С учетом того, как Адамов закончил 2025 год, не думаю, что будут рисковать на финальном отрезке»

— Сложно судить по товарищеским играм, когда футболисты находятся под нагрузками. Сегодня особенно это было видно по полевым игрокам. Тяжело выходили из обороны, ЦСКА много накрывал. От Москвичева было много длинных передач, а Соболев, к сожалению, плохо цеплялся за мяч. Или, может, передачи были не такие удобные. Было много передач в центральный круг в недодачу, где Соболев не справлялся с приемом.