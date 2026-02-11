Ричмонд
Гурцкая о Рейсе в ЦСКА: «Это не замена Дивееву. Он не сильно высокий, 184 см — сильное ослабление игры головой»

Тимур Гурцкая высказался о вероятном переходе защитника Матеуса Рейса из «Спортинга» в ЦСКА.

"Во-первых, он 184 см ростом. То есть это не замена Дивееву, потому что это сильное ослабление игры головой сразу, когда в тебя полетят навесы. Потому что он не сильно высокий. Была пара, они под 190 см оба, да? И Лукин, и Дивеев. У тебя Гайич невысокий, получается, только Мойзес и Лукин на стандартах будут у тебя спасать.

ЦСКА смотрится перспективно на бумаге. Надо посмотреть еще, как они будут выглядеть в первом туре [после возобновления чемпионата]. Амбиции есть у команды, появились бабки. Козлов — это перспектива, Рейс, Баринов и Гонду — опытные игроки«, — сказал футбольный агент в эфире ютуб-канала “Это футбол, брат!”.