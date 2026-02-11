Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.66
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.43
П2
6.53
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Талалаев о Рядно на просмотре в «Балтике»: «Работает очень хорошо. Скорее всего, придем к консенсусу»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил вероятность подписания защитника ЦСКА Михаила Рядно.

20-летний игрок проходит просмотр в калининградском клубе.

"Мы видим в этом игроке молодежной сборной России и игроке, который закончил школу ЦСКА, даже не имеющем сейчас большой игровой практики, конкурентоспособного игрока.

Будет ли завершена сделка — этот вопрос лучше задавать нашему спортивному директору. Он работает с нами, работает очень хорошо. Скорее всего, мы придем к консенсусу", — сказал Талалаев.

