Талалаев о Рядно на просмотре в «Балтике»: «Работает очень хорошо. Скорее всего, придем к консенсусу»

20-летний игрок проходит просмотр в калининградском клубе.
"Мы видим в этом игроке молодежной сборной России и игроке, который закончил школу ЦСКА, даже не имеющем сейчас большой игровой практики, конкурентоспособного игрока.
Будет ли завершена сделка — этот вопрос лучше задавать нашему спортивному директору. Он работает с нами, работает очень хорошо. Скорее всего, мы придем к консенсусу", — сказал Талалаев.
