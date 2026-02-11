Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.75
П2
3.48
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.20
П2
7.42
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.84
П2
5.32
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.50
П2
6.65
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.96
П2
1.77
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Кавазашвили о продлении контракта с Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером"

Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о продлении контракта Александра Максименко.

— «Спартак» правильно сделал, что продлил контракт с Максименко. Александр — готовый вратарь, много лет играет в основном составе красно-белых. С такими голкиперами нельзя так легко расставаться. Непонятно, сколько понадобится времени, чтобы найти готового вратаря для «Спартака». Максименко постоянно прибавляет, он остается основным вратарем красно-белых и конкурирует за место основного голкипера сборной России.

— Есть мнение, что Максименко неуверенно выглядел в первой части сезона.

— Не все могут с самого начала чемпионата показывать классную игру. Не знаю, кто думает, что Максименко не сразу вошел в игру. Александр уверенно выглядит.

Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером. У него есть все качества для этого. Единственное, в чем надо прибавлять нашим вратарям, — это выходы, — заявил экс-голкипер «Спартака».