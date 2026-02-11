Кавазашвили о продлении контракта с Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером"

— «Спартак» правильно сделал, что продлил контракт с Максименко. Александр — готовый вратарь, много лет играет в основном составе красно-белых. С такими голкиперами нельзя так легко расставаться. Непонятно, сколько понадобится времени, чтобы найти готового вратаря для «Спартака». Максименко постоянно прибавляет, он остается основным вратарем красно-белых и конкурирует за место основного голкипера сборной России.