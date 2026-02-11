Кавазашвили о продлении контракта с Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером"

— «Спартак» правильно сделал, что продлил контракт с Максименко. Александр — готовый вратарь, много лет играет в основном составе красно-белых. С такими голкиперами нельзя так легко расставаться. Непонятно, сколько понадобится времени, чтобы найти готового вратаря для «Спартака». Максименко постоянно прибавляет, он остается основным вратарем красно-белых и конкурирует за место основного голкипера сборной России.
— Есть мнение, что Максименко неуверенно выглядел в первой части сезона.
— Не все могут с самого начала чемпионата показывать классную игру. Не знаю, кто думает, что Максименко не сразу вошел в игру. Александр уверенно выглядит.
Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером. У него есть все качества для этого. Единственное, в чем надо прибавлять нашим вратарям, — это выходы, — заявил экс-голкипер «Спартака».