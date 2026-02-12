Вашингтон
Деку о Флике: «После Хави мы поняли, что “Барсе” нужен тренер, способный привнести спокойствие в раздевалку — она становится сбалансированной. У нас есть и молодые игроки, и опытные»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о решении назначить Ханси Флика на пост главного тренера команды в 2024 году.

Источник: Спортс"

"После Хави мы поняли, что нам нужен тренер, способный привнести спокойствие в раздевалку, особенно учитывая возраст команды.

У нас всегда была очень специфическая раздевалка. Сейчас она становится более сбалансированной. У нас по-прежнему есть очень молодые игроки, другие находятся на пике формы, есть также более опытные игроки, такие, как Рафинья, Френки де Йонг и Жюль Кунде.

Есть также Роберт Левандовски, и, например, Марк-Андре тер Стеген, который сейчас в аренде, но он является одним из капитанов.

Управление такой раздевалкой очень важно. Ключом к успеху был опытный тренер большим опытом работы в раздевалках больших клубов.

Флик работал помощником главного тренера в сборной Германии, команде-победителе, имеет многолетний тренерский опыт. Это и было главной идеей", — сказал Деку.