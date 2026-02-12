Деку о Флике: «После Хави мы поняли, что “Барсе” нужен тренер, способный привнести спокойствие в раздевалку — она становится сбалансированной. У нас есть и молодые игроки, и опытные»

"После Хави мы поняли, что нам нужен тренер, способный привнести спокойствие в раздевалку, особенно учитывая возраст команды.
У нас всегда была очень специфическая раздевалка. Сейчас она становится более сбалансированной. У нас по-прежнему есть очень молодые игроки, другие находятся на пике формы, есть также более опытные игроки, такие, как Рафинья, Френки де Йонг и Жюль Кунде.
Есть также Роберт Левандовски, и, например, Марк-Андре тер Стеген, который сейчас в аренде, но он является одним из капитанов.
Управление такой раздевалкой очень важно. Ключом к успеху был опытный тренер большим опытом работы в раздевалках больших клубов.
Флик работал помощником главного тренера в сборной Германии, команде-победителе, имеет многолетний тренерский опыт. Это и было главной идеей", — сказал Деку.