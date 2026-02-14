Ричмонд
Агуэро считает, что «Барса» может отыграться с 0:4: «Если Ламин зажжет — все будет в порядке. Благодаря Ямалю ко мне вернулось желание смотреть футбол. Он всегда что-нибудь придумывает»

Серхио Агуэро считает, что «Барселона» способна отыграться и выйти в финал Кубка Испании, несмотря на поражение от «Атлетико» в первом полуфинальном матче со счетом 0:4.

Источник: Спортс"

— Ремонтада возможна?

— Поосторожнее! Посмотрим, у «Барсы» уже были ремонтады, все возможно. Если Ламин зажжет — все будет в порядке.

После проблем с сердцем я почти не смотрел футбол, честно говоря. А когда Ламин начал играть за «Барсу», причем хорошо играть, ко мне вернулось желание смотреть футбол.

— Это серьезно.

— И это значит, что то, что Ламин показывает… Люди хотят видеть, что он сделает, потому что знают: он обязательно что-нибудь придумает.

— Ты сейчас больше фанат «Барсы», чем «Атлетико»?

— Мне очень нравится Ламин, и правда в том, что я сильно привязался к «Барсе», — сказал экс-форвард обоих клубов.