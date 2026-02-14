Росеньор после 4:0 с «Халлом»: «Быстро понимаю, что в “Челси” не просто хорошие игроки, а выдающиеся профессионалы»

Мне очень повезло c такими талантливыми игроками. Я быстро понимаю, что они не просто хорошие игроки, а выдающиеся профессионалы. Я считаю, что сегодня команда показала поистине профессиональную игру против очень сильной команды, которая борется за выход в Премьер-лигу. Это непростой матч.