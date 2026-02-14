Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.24
П2
3.07
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.03
П2
4.96
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
6.70
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.76
П2
3.79
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.27
П2
3.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.12
П2
4.66
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.78
П2
1.30
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Росеньор после 4:0 с «Халлом»: «Быстро понимаю, что в “Челси” не просто хорошие игроки, а выдающиеся профессионалы»

Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил победу над «Халлом» (4:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

"Думаю, позитивным моментом в целом стала командная работа. Мне понравился наш прессинг, интенсивность, работоспособность, и Педру [Нету] это прекрасно продемонстрировал. Именно поэтому он забивает такие голы.

Мне очень повезло c такими талантливыми игроками. Я быстро понимаю, что они не просто хорошие игроки, а выдающиеся профессионалы. Я считаю, что сегодня команда показала поистине профессиональную игру против очень сильной команды, которая борется за выход в Премьер-лигу. Это непростой матч.

Некоторые эпизоды нашей игры были именно такими, какими я хотел бы их видеть, но прежде всего меня как тренера сегодня порадовали проявленные командой достоинства", — сказал Росеньор.