Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.90
П2
3.02
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.13
П2
5.30
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
6.50
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.59
П2
3.69
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.22
П2
3.18
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.06
П2
4.60
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.25
X
6.15
П2
1.31
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.09
П2
2.32
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.00
П2
3.92
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.30
П2
2.26
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.17
П2
6.04
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.21
П2
4.15
Футбол. Франция
21:00
Лилль
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.24
П2
6.08
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.34
П2
4.10
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.96
П2
9.00
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.68
П2
1.95

Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «Он совершает наименьшее количество фактических ошибок. Орлов — чемпион мира по ним во все времена»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал лучшего российского комментатора.

Источник: Sports

«Из комментаторов все равно Генич лучший. При том, что я всегда любил комментировать с Ромой Гутцайтом, просто обожал. У нас прямо такой вайб сложился, мы на мних матчах работали, даже на таких больших, как “Барселона” — “Реал”. Мне реально кайфово с Ромой, очень классно все это делать.

Но все равно — тем более, Рома сейчас уже не комментирует, большой начальник — на Okko — Генич все равно лучший. Так как мы с Дзюбой одинаково к комментаторам относимся, мы очень часто играем в игру: собираемся смотреть футбол и насчитываем фактические ошибки за пять минут — у кого больше.

Ну, Геннадий Сергеевич Орлов — чемпион мира во все времена, это даже не обсуждается. Если у ближайшего [конкурента] пять фактических ошибок, то у Геннадия Сергеевича будет двадцать за этот же промежуток времени. Тут все, он вне конкуренции.

Наименьшее количество фактических ошибок всегда совершает Костя Генич. Мы прямо, насколько это возможно, проводили такую аналитику, когда сидели, разбирали и все прочее.

Когда какому-нибудь Шнякину говоришь: «Так, ты здесь вот это так, назвал, это так» — отвечает: «Ну, у нас комментаторские позиции под крышей…». Я говорю: «Что ты лепишь? Я что, не комментировал и не знаю? Все равно все комментаторы комментируют через монитор!» Ты не можешь смотреть туда, потому что у тебя на мониторе задержка. Тебе всегда говорят: «Не комментируй живьем, комментируй с монитора». Ты даже когда дома сидишь, все равно комментируешь с монитора. Поэтому вот эти отмазки гнилые не прокатывали.

Поэтому Костя все равно из комментаторов самый сильный. Хотя сегодня очень много молодых комментаторов, я вот на Okko ходил работать. Тот же Лионель Абба, мы с ним работали. То есть появляется много реально прикольных ребят, поэтому я могу сейчас не весь спектр сказать", — сказал Слуцкий.