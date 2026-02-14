Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «Он совершает наименьшее количество фактических ошибок. Орлов — чемпион мира по ним во все времена»

Когда какому-нибудь Шнякину говоришь: «Так, ты здесь вот это так, назвал, это так» — отвечает: «Ну, у нас комментаторские позиции под крышей…». Я говорю: «Что ты лепишь? Я что, не комментировал и не знаю? Все равно все комментаторы комментируют через монитор!» Ты не можешь смотреть туда, потому что у тебя на мониторе задержка. Тебе всегда говорят: «Не комментируй живьем, комментируй с монитора». Ты даже когда дома сидишь, все равно комментируешь с монитора. Поэтому вот эти отмазки гнилые не прокатывали.