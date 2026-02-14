Винисиус упал в штрафной «Сосьедада» после контакта с Арамбуру. Судья назначил пенальти, вингер «Реала» реализовал удар

На 23-й минуте вингер «Реала» убирал мяч под себя слева от вратарской, в это момент защитник гостей Хон Арамбуру зацепил ногу бразильца. Судья Франсиско Эрнандес Маэсо указал на точку.
Изображение: кадр из трансляции.
Винисиус заработал пенальти и сам же его реализовал в матче с «Реал Сосьедад» в 24-м туре Ла Лиги (3:1, первый тайм).
