У Винисиуса 4+2 в 7 матчах при Арбелоа. В 9 последних матчах при Алонсо было 1+1

Бразилец сделал дубль с пенальти в матче с «Реал Сосьедад» (4:1, второй тайм) в 24-м туре Ла Лиги.
Отметим, что в 9 последних матчах при Хаби Алонсо Винисиус забил лишь один гол и отдал один ассист.
Винисиус забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах при Альваро Арбелоа в качестве главного тренера «Реала».
Бразилец сделал дубль с пенальти в матче с «Реал Сосьедад» (4:1, второй тайм) в 24-м туре Ла Лиги.
Отметим, что в 9 последних матчах при Хаби Алонсо Винисиус забил лишь один гол и отдал один ассист.