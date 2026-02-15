У «Интера» 12 побед и ничья в последних 13 матчах Серии А

Команда Кристиана Киву одолела «Ювентус» (3:2) в 25-м туре.
В последний раз «нерадзурри» уступали в чемпионате 23 ноября — тогда они проиграли миланское дерби. С тех пор — 12 побед и ничья с «Наполи» (2:2).
21 февраля «Интер» сыграет с «Лечче».
«Интер» продлил серию без поражений в Серии А до 13 матчей.
