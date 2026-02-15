ТВ «Реала» о «Барсе»: «Клуб, в течение 17 лет плативший вице-президенту судей, жалуется на судейство. Это шутка, у нас что, карнавал?»

"Сегодня клуб, который в течение 17 лет заплатил 8,4 миллиона евро вице-президенту судейского комитета, выпустил заявление с жалобами на судейство.
Это безумие, это шутка, у нас что, карнавал? Это какая-то Чиригота (шуточное, сатирическое музыкально-театральное выступление, характерное для карнавала в испанском городе Кадис — Спортс«“)”, — заявили в эфире ТВ “Реала”.
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.