Кьеллини про удаление Калулу: «После такого о футболе говорить невозможно. Произошло нечто недопустимое. Надо менять систему ВАР с завтрашнего дня, откладывать нельзя»

Игру обслуживала бригада судей под руководством Федерико Ла Пенны.
"О футболе говорить невозможно, произошло нечто недопустимое. Со завтрашнего дня нужно менять систему ВАР: недопустимо, чтобы в такой игре был такой уровень. Нужно менять все немедленно, а не откладывать, как слишком часто бывает в итальянском футболе.
С начала сезона все мы подчеркиваем, что в Серии A нет адекватной структуры. Мы пытались быть конструктивными, но так продолжаться не может. Сейчас уровень не соответствует требованиям. Я не знаю, в чем дело — в профессионализме ли, в подготовке ли, — но так дальше нельзя. Исход дерби Италии нельзя решать таким образом. После такой игры о футболе говорить невозможно.
Протокол необходимо менять. Были поспешные решения, на прошлой неделе об этом говорили Де Росси, Гасперини и Конте. Что-то явно не работает, и протокол — часть этого«, — отметил директор “Ювентуса”.