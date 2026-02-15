Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.90
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Кьеллини про удаление Калулу: «После такого о футболе говорить невозможно. Произошло нечто недопустимое. Надо менять систему ВАР с завтрашнего дня, откладывать нельзя»

Джорджо Кьеллини остался возмущен удалением Пьера Калулу после симуляции Алессандро Бастони в матче «Интер» — «Ювентус» (3:2).

Источник: Спортс"

Игру обслуживала бригада судей под руководством Федерико Ла Пенны.

"О футболе говорить невозможно, произошло нечто недопустимое. Со завтрашнего дня нужно менять систему ВАР: недопустимо, чтобы в такой игре был такой уровень. Нужно менять все немедленно, а не откладывать, как слишком часто бывает в итальянском футболе.

С начала сезона все мы подчеркиваем, что в Серии A нет адекватной структуры. Мы пытались быть конструктивными, но так продолжаться не может. Сейчас уровень не соответствует требованиям. Я не знаю, в чем дело — в профессионализме ли, в подготовке ли, — но так дальше нельзя. Исход дерби Италии нельзя решать таким образом. После такой игры о футболе говорить невозможно.

Протокол необходимо менять. Были поспешные решения, на прошлой неделе об этом говорили Де Росси, Гасперини и Конте. Что-то явно не работает, и протокол — часть этого«, — отметил директор “Ювентуса”.