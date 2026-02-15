Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.90
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Киву про удаление Калулу: «Касание легкое — но это касание. Я учил игроков не отдавать все на откуп судье, контакт есть контакт. В определенных ситуациях надо держать руки при себе»

Кристиан Киву прокомментировал эпизод с удалением Пьера Калулу после симуляции Алессандро Бастони в матче «Интер» — «Ювентус» (3:2).

Источник: Спортс"

"Касание легкое — но это касание. Я учил своих футболистов не отдавать все на откуп судье, даже если контакт легкий, это все равно контакт.

Это вторая желтая карточка для опытного футболиста, но в определенных ситуациях надо держать руки при себе.

Нам было тяжело, мы два года не побеждали в этом противостоянии, и парни, к сожалению, это чувствовали. Но мы смогли забрать с собой три очка. Я принимаю эту победу, волю, желание обыграть команду, которая всем доставляет проблемы после прихода Лучано Спаллетти. Поздравляю «Ювентус» — это отличная команда«, — сказал главный тренер “Интера” в эфире Sky Sport Italia.