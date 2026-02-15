Мостовой о фигурном катании на Играх: "После выступления Малинина был шокирован — нельзя вешать медали заранее. Этим и прекрасен любой вид спорта

— Я был в небольшом шоке. Давно дружу с Женькой Плющенко, он мне рассказывал историю становления Малинина, какой парень вырос. Поэтому после его выступления несколько дней назад вчера я был шокирован. Да и не только я. Даже парень из Казахстана, который выиграл, был в шоке. Он не понимал, что победил и как Малинин мог так ошибиться. Сейчас читаю комментарии экспертов, которые говорят, что он был не готов — нельзя вешать медали заранее.