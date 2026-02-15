Ричмонд
Мостовой о фигурном катании на Играх: "После выступления Малинина был шокирован — нельзя вешать медали заранее. Этим и прекрасен любой вид спорта

Александр Мостовой высказался о соревнованиях в мужском фигурном катании на Олимпийских играх-2026.

Источник: Sports

Двукратный чемпион мира Илья Малинин лидировал после короткой программы, но допустил ряд ошибок в произвольной и опустился на восьмое место.

— Я был в небольшом шоке. Давно дружу с Женькой Плющенко, он мне рассказывал историю становления Малинина, какой парень вырос. Поэтому после его выступления несколько дней назад вчера я был шокирован. Да и не только я. Даже парень из Казахстана, который выиграл, был в шоке. Он не понимал, что победил и как Малинин мог так ошибиться. Сейчас читаю комментарии экспертов, которые говорят, что он был не готов — нельзя вешать медали заранее.

Но я рад за парня Шайдорова, который выиграл первую золотую медаль [в фигурном катании] в истории Казахстана. Это паренек, которому прогнозировали, что он будет в лучшем случае в пятерке. Этим и прекрасен любой вид спорта, что такое бывает.

— Видели комментарии, что Гуменника засудили?

— Читал, видел много таких комментариев. Но я не буду на это ничего отвечать, потому что не специалист в фигурном катании. Лезть не буду, как многие лезут в футбол, — сказал Мостовой.