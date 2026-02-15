Илья Абаев: «Локомотиву» будет тяжело выиграть чемпионат. Поболею за «Краснодар»

После 18 туров «Локомотив» занимает 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.
— «Локомотиву» будет очень тяжело выиграть чемпионат. У конкурентов серьезные финансовые возможности. У «Локомотива» не такая большая скамейка, хотя команда показывает классную игру.
— Какие слабые места есть у команды Галактионова?
— «Локомотив» показывает неплохой футбол. Думаю, в каждую линию необходимо усиление и важно сохранить лидеров. Например, Баринов ушел в ЦСКА, а это большая потеря для «Локомотива».
— Ваш прогноз — кто станет чемпионом?
— Буду болеть за «Краснодар», — сказал Абаев.