Экс-арбитр Чезари об удалении Калулу: «Контакта не было. Ошибка судьи спасла Бастони от второй желтой за симуляцию»

Калулу получил вторую желтую карточку на 42-й минуте. Француз едва не ударил по ноге Алессандро Бастони, однако футболист «нерадзурри», также имевший карточку, симулировал контакт и упал на газон. Главный судья Федерико Ла Пенна удалил Калулу.
"Это грубейшая ошибка. Второй желтой карточки не было. Между Бастони и Калулу не было контакта, между игроками был явный зазор.
Ла Пенне нужен был четкий ракурс, но он все сделал неправильно. Это вопиющий промах. Фактически ошибка арбитра также спасла Бастони от второй желтой карточки за симуляцию", — сказал Чезари.