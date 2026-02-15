Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
П1
2.55
X
2.95
П2
3.12
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Атлетик
П1
3.75
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Дженоа
П1
3.21
X
2.99
П2
2.60
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Верона
П1
2.42
X
3.00
П2
3.50
Футбол. Франция
17:00
Гавр
:
Тулуза
П1
3.16
X
3.21
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Хайденхайм
П1
1.91
X
3.83
П2
4.05
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Атлетико
П1
4.50
X
3.73
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Анже
П1
1.98
X
3.31
П2
4.50
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Осер
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Вольфсбург
П1
1.50
X
5.11
П2
6.22
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Болонья
П1
3.05
X
3.18
П2
2.55
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Валенсия
П1
2.75
X
3.35
П2
2.85
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2

Экс-арбитр Чезари об удалении Калулу: «Контакта не было. Ошибка судьи спасла Бастони от второй желтой за симуляцию»

Экс-арбитр Грациано Чезари не согласен с удалением защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А с «Интером» (2:3).

Калулу получил вторую желтую карточку на 42-й минуте. Француз едва не ударил по ноге Алессандро Бастони, однако футболист «нерадзурри», также имевший карточку, симулировал контакт и упал на газон. Главный судья Федерико Ла Пенна удалил Калулу.

"Это грубейшая ошибка. Второй желтой карточки не было. Между Бастони и Калулу не было контакта, между игроками был явный зазор.

Ла Пенне нужен был четкий ракурс, но он все сделал неправильно. Это вопиющий промах. Фактически ошибка арбитра также спасла Бастони от второй желтой карточки за симуляцию", — сказал Чезари.