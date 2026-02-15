Патрис Эвра: «Раньше дети чистили наши бутсы, это было наградой. Сегодня такое назвали бы рабством. Это не их вина — мы даем им все, сейчас другое воспитание»

Раньше дети чистили наши бутсы — но это было как награда. «О боже, я чищу бутсы Роналду, Кина или Гиггза». Если бы вы устроили это сегодня, дети, возможно, назвали бы это рабством. Это не их вина, дело в том, что мы даем им все. Сейчас другое воспитание, другие родители. В прошлом мы учились на горьком опыте. Это то, что мы понимали, и именно так мы показывали лучшие результаты.