Патрис Эвра: «Раньше дети чистили наши бутсы, это было наградой. Сегодня такое назвали бы рабством. Это не их вина — мы даем им все, сейчас другое воспитание»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра высказался об особенностях молодых футболистов.

Эвра вспомнил, что когда получал тренерскую лицензию УЕФА, его оценивали на тренировке для 16-летних. Он организовал игру в атаку против защиты, причем количество игроков было смещено в сторону нападающих. Кроме того, француз сказал защитникам, что за каждый пропущенный гол они должны будут сделать 10 отжиманий.

«Детям это очень понравилось, им нравилось соревноваться. Но в конце инспекторы сказали: “Патрис, вы не можете этого делать”. Они сказали, что, если кто-то из детей получит травму, родители могут подать в суд на клуб. Мы живем в таком мире», — отметил Эвра.

Экс-игрок также положительно оценил высокие стандарты экс-тренера «МЮ» Алекса Фергюсона, который просил его обратиться к молодым игрокам и взять на себя роль капитана.

«Нужно адаптироваться, это у меня хорошо получается. Я хамелеон. Я всегда был связующим звеном, потому что понимал старших игроков и знал, как общаться с молодыми. Фергюсон позволял мне говорить в раздевалке. Он сказал: “Патрис, они тебя понимают”.

Раньше дети чистили наши бутсы — но это было как награда. «О боже, я чищу бутсы Роналду, Кина или Гиггза». Если бы вы устроили это сегодня, дети, возможно, назвали бы это рабством. Это не их вина, дело в том, что мы даем им все. Сейчас другое воспитание, другие родители. В прошлом мы учились на горьком опыте. Это то, что мы понимали, и именно так мы показывали лучшие результаты.

Если Фергюсон хорошенько отшлепал бы некоторых из этих детей, я не уверен, что они пришли бы на тренировку на следующий день. Могу ли я их винить? Нет. Потому что это другое поколение. Таково общество, это больше, чем футбол", — заявил Эвра.