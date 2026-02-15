Лапорт о Ямале: «Все защитники его боятся, нет того, кто сказал бы: “Давай, обыграй меня, посмотрим, сможешь ли”. Это похоже на то, как раньше воспринимали Месси»

Это немного похоже на то, как раньше воспринимали Месси в ситуациях один на один: давайте посмотрим, куда он выйдет, что он сделает — сместится ли, ускорится ли, остановится ли, откатится ли назад, пробьет издалека или отдаст точный пас партнеру", — сказал Лапорт в интервью RMC Sport.