Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Леванте
0
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
3.46
X
2.30
П2
3.26
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
4.40
X
2.01
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.90
П2
3.40
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.08
П2
5.04
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Лапорт о Ямале: «Все защитники его боятся, нет того, кто сказал бы: “Давай, обыграй меня, посмотрим, сможешь ли”. Это похоже на то, как раньше воспринимали Месси»

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт высказался об игре Ламина Ямаля из «Барселоны».

«Когда он с мячом в ногах — это нечто невероятное. В мире нет ни одного левого защитника, который мог бы сказать: “Давай, обыграй меня, посмотрим, сможешь ли”. Все боятся, все обороняются, пятясь назад, и вот к чему это приводит.

Это немного похоже на то, как раньше воспринимали Месси в ситуациях один на один: давайте посмотрим, куда он выйдет, что он сделает — сместится ли, ускорится ли, остановится ли, откатится ли назад, пробьет издалека или отдаст точный пас партнеру", — сказал Лапорт в интервью RMC Sport.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше