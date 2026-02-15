Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.60
П2
1.73
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.60
П2
4.00
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.19
П2
2.44
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Фанаты «Леванте» называли Пепелу «крысой» и показывали банкноты с надписью «Иуда» на матче с «Валенсией»

Фанаты «Леванте» устроили акцию против полузащитника «Валенсии» Пепелу на дерби в Ла Лиге.

Источник: Спортс"

«Леванте» принимает «Валенсию» в 24-м туре Ла Лиги (0:1, второй тайм).

В момент приезда игроков «Валенсии» на стадион фанаты «Леванте» встретили Пепелу, демонстрируя плакаты в виде долларовых купюр с его изображением и надписью: «Пепелу — Иуда». Во время разминки болельщики команды хозяев освистывали футболиста, скандировали: «Пепелу — крыса!» и бросали с трибун фальшивые долларовые купюры.

Кроме того, после начала игры фанаты «Леванте» освистывали Пепелу каждый раз, когда он касался мяча.

Отметим, что Пепелу является воспитанником «Леванте». Полузащитник перешел в «Валенсию» в 2023 году — спустя год после продления контракта, — что вызвало недовольство фанатов его родного клуба.