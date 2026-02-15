Фанаты «Леванте» называли Пепелу «крысой» и показывали банкноты с надписью «Иуда» на матче с «Валенсией»

«Леванте» принимает «Валенсию» в 24-м туре Ла Лиги (0:1, второй тайм).
В момент приезда игроков «Валенсии» на стадион фанаты «Леванте» встретили Пепелу, демонстрируя плакаты в виде долларовых купюр с его изображением и надписью: «Пепелу — Иуда». Во время разминки болельщики команды хозяев освистывали футболиста, скандировали: «Пепелу — крыса!» и бросали с трибун фальшивые долларовые купюры.
Кроме того, после начала игры фанаты «Леванте» освистывали Пепелу каждый раз, когда он касался мяча.
Отметим, что Пепелу является воспитанником «Леванте». Полузащитник перешел в «Валенсию» в 2023 году — спустя год после продления контракта, — что вызвало недовольство фанатов его родного клуба.