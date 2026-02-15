Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.55
П2
3.45
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.19
П2
2.44
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Артета о 4:0 с «Уиганом»: «Доволен тем, как “Арсенал” начал игру, мы представляли угрозу. Было много замен, потому что некоторые игроки заслуживали играть»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен игрой своей команды в матче Кубка Англии против «Уигана» (4:0).

Источник: Спортс"

"Мы здорово начали. Мы сделали много замен, потому что некоторым игрокам требовалась практика, и они ее заслуживали. Я очень доволен тем, как мы начали игру, и интенсивностью, которую мы продемонстрировали, взаимодействием игроков и угрозой, которую мы представляли. Очевидно, первый тайм изменил ситуацию к лучшему.

Мы попробовали несколько разных вариантов, потому что некоторые игроки были недоступны. Я очень доволен, потому что игроки отлично справились".

О Габриэле Жезусе и Викторе Дьокереше.

«У нас была возможность попробовать разные варианты и разные связки игроков. Уверен, с этого момента и до конца сезона мы будем этим пользоваться».

О Кристиане Нергоре.

«Он снова был великолепен. Я не удивлен. Он готовится, тренируется каждый божий день, заботится о себе и своих товарищах по команде. В этом случае вы можете играть в любом контексте. Я очень доволен им», — сказал Артета.