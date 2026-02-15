Артета о 4:0 с «Уиганом»: «Доволен тем, как “Арсенал” начал игру, мы представляли угрозу. Было много замен, потому что некоторые игроки заслуживали играть»

"Мы здорово начали. Мы сделали много замен, потому что некоторым игрокам требовалась практика, и они ее заслуживали. Я очень доволен тем, как мы начали игру, и интенсивностью, которую мы продемонстрировали, взаимодействием игроков и угрозой, которую мы представляли. Очевидно, первый тайм изменил ситуацию к лучшему.
Мы попробовали несколько разных вариантов, потому что некоторые игроки были недоступны. Я очень доволен, потому что игроки отлично справились".
О Габриэле Жезусе и Викторе Дьокереше.
«У нас была возможность попробовать разные варианты и разные связки игроков. Уверен, с этого момента и до конца сезона мы будем этим пользоваться».
О Кристиане Нергоре.
«Он снова был великолепен. Я не удивлен. Он готовится, тренируется каждый божий день, заботится о себе и своих товарищах по команде. В этом случае вы можете играть в любом контексте. Я очень доволен им», — сказал Артета.