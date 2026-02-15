Ричмонд
Руни о том, готов ли быть ассистентом, а не главным тренером: «100% да. Единственные два клуба, куда я бы вернулся не главным — “Эвертон” и “МЮ”. Они близки моему сердцу&raqu

Уэйн Руни заявил, что готов быть ассистентом в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертоне».

В подкасте No Tippy Tappy Football экс-форварду «МЮ» задали вопрос о возможном возвращении к работе главным тренером.

«Я вернулся бы, если появится подходящая возможность. Я никуда не спешу», — ответил англичанин.

Затем 40-летнего Руни спросили, готов ли он работать ассистентом.

«Сто процентов, да. Несколько недель назад меня уже спрашивали, вернулся бы я в “Юнайтед” в другой роли. Конечно, вернулся бы.

Наверное, единственные два клуба, куда я бы вернулся [не в качестве главного тренера], — это «Эвертон» и «Юнайтед», потому что это два клуба, которые близки моему сердцу", — заявил Руни.

За свою тренерскую карьеру Руни возглавлял «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед», «Бирмингем» и «Плимут».