Джемерт надел футболку «Валенсии» на угловой флаг, празднуя победу над «Леванте». Между игроками команд завязалась стычка, в защитника попали бутылкой с трибуны

После финального свистка игроки «Валенсии» подошли к гостевой трибуне, на которой находилось около 400 болельщиков клуба. Защитник Эрай Джемерт, празднуя победу, накинул свою футболку на угловой флажок и побежал с ним к другому углу поля, празднуя победу. К футболисту «Валенсии» подбежали несколько игроков и членов тренерского штаба «Леванте», на поле завязалась стычка. На повышенных тонах спорили между собой Умар Садик и Иван Ромеро, успокоить их пытался Муктар Диакаби.