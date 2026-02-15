Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
1
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.40
П2
1.32
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
6.10
X
1.30
П2
10.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
2
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
21.00
П2
79.00
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Джемерт надел футболку «Валенсии» на угловой флаг, празднуя победу над «Леванте». Между игроками команд завязалась стычка, в защитника попали бутылкой с трибуны

Футболисты «Леванте» и «Валенсии» устроили потасовку после дерби в 25-м туре Ла Лиги (0:2).

Источник: Спортс"

После финального свистка игроки «Валенсии» подошли к гостевой трибуне, на которой находилось около 400 болельщиков клуба. Защитник Эрай Джемерт, празднуя победу, накинул свою футболку на угловой флажок и побежал с ним к другому углу поля, празднуя победу. К футболисту «Валенсии» подбежали несколько игроков и членов тренерского штаба «Леванте», на поле завязалась стычка. На повышенных тонах спорили между собой Умар Садик и Иван Ромеро, успокоить их пытался Муктар Диакаби.

Также, как сообщает Mundo Deportivo, болельщики стали бросать с трибун различные предметы. В Джемерта попали бутылкой, когда он уходил в подтрибунное помещение.