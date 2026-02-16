Булыкин о Батракове: «Алексей демонстрирует стабильность, забивает и отдает в каждом матче. Думаю, он готов к следующему шагу — переходу в еврпопейский клуб»

"Самое главное, что Батраков демонстрирует стабильность, уже второй сезон он играет на высоком уровне. В каждом матче он забивает, отдает голевые передачи. Можно сказать, он максимально командный игрок.
Думаю, он готов к следующему шагу, а именно переход в один из европейских клубов", — сказал Булыкин.
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше