Булыкин о Батракове: «Алексей демонстрирует стабильность, забивает и отдает в каждом матче. Думаю, он готов к следующему шагу — переходу в еврпопейский клуб»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков готов к переходу в европейский клуб.

Источник: Спортс"

"Самое главное, что Батраков демонстрирует стабильность, уже второй сезон он играет на высоком уровне. В каждом матче он забивает, отдает голевые передачи. Можно сказать, он максимально командный игрок.

Думаю, он готов к следующему шагу, а именно переход в один из европейских клубов", — сказал Булыкин.

