«Аренда Дурана за такую зарплату — перебор. Ну стал “Зенит” чемпионом в 105-й раз, дальше что? Еврокубков нет, смысл платить по 20−30 млн за трансферы?» Угаров о сине-бело-голубых

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров не видит смысла в больших тратах клуба на фоне отсутствия еврокубков.

Источник: Спортс"

— Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку купили всех игроков, кого хотел. Вправе ли теперь руководство ждать золото от команды?

— От команды всегда ждут золота: и в этом году, и в прошлом и в позапрошлом… Дело не в том, что кого-то купили. Каждый год кого-то покупают. Здесь сделано еще большее усиление.

Но у меня вызывает вопрос аренда нападающего Джона Дурана, которого взяли за такую высокую зарплату за 4 месяца, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Я считаю, что это определенно перебор.

— Получается, что чемпионство не стоит стольких денег?

— Нет, конечно. Тем более, что нынешняя ситуация ничего не дает. Ну стали чемпионами в 105-й раз, а дальше что? Лиги чемпионов нет, Лиги Европы нет… В чем смысл? Платить за трансферы по 20−30 миллионов — это перебор.

— Если «Зенит» снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?

— Сейчас об этом говорить нет никакого смысла. Надо дождаться окончания сезона, а там руководство будет принимать решение. В прошлом году тоже говорили, что за вторым местом последует отставка Семака, но дело же не в этом. Важно, как закончат в этом году.

Понятно, что терпение когда-то заканчивается. Но на данный момент надо дождаться возобновления чемпионата и его завершения, — заявил Угаров.