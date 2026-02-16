«Аренда Дурана за такую зарплату — перебор. Ну стал “Зенит” чемпионом в 105-й раз, дальше что? Еврокубков нет, смысл платить по 20−30 млн за трансферы?» Угаров о сине-бело-голубых

— Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку купили всех игроков, кого хотел. Вправе ли теперь руководство ждать золото от команды?
— От команды всегда ждут золота: и в этом году, и в прошлом и в позапрошлом… Дело не в том, что кого-то купили. Каждый год кого-то покупают. Здесь сделано еще большее усиление.
Но у меня вызывает вопрос аренда нападающего Джона Дурана, которого взяли за такую высокую зарплату за 4 месяца, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Я считаю, что это определенно перебор.
— Получается, что чемпионство не стоит стольких денег?
— Нет, конечно. Тем более, что нынешняя ситуация ничего не дает. Ну стали чемпионами в 105-й раз, а дальше что? Лиги чемпионов нет, Лиги Европы нет… В чем смысл? Платить за трансферы по 20−30 миллионов — это перебор.
— Если «Зенит» снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?
— Сейчас об этом говорить нет никакого смысла. Надо дождаться окончания сезона, а там руководство будет принимать решение. В прошлом году тоже говорили, что за вторым местом последует отставка Семака, но дело же не в этом. Важно, как закончат в этом году.
Понятно, что терпение когда-то заканчивается. Но на данный момент надо дождаться возобновления чемпионата и его завершения, — заявил Угаров.