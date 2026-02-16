Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Тренер «Леванте» Каштру о праздновании Джемерта после дерби с «Валенсией»: «Люди, не умеющие побеждать или проигрывать, ничего не дают футболу»

Главный тренер «Леванте» Луиш Каштру прокомментировал инцидент в конце матча с «Валенсией».

Источник: Спортс"

В 24-м туре Ла Лиги «Леванте» уступил на своем поле со счетом 0:2.

После финального свистка защитник «Валенсии» Эрай Джемерт, празднуя победу, накинул свою футболку на угловой флажок и побежал с ним к другому углу поля. К нему подбежали несколько игроков и членов тренерского штаба «Леванте», на поле завязалась стычка. Также в Джемерта попали бутылкой с трибуны, когда он уходил в подтрибунное помещение.

«Уважение всегда очень важно. Нужно уметь как выигрывать, так и проигрывать. Люди, которые не умеют проигрывать или побеждать, ничего не дают футболу», — сказал Каштру.