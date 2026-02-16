Азар назвал Мусу Дембеле недооцененным: «Он не забивал, но болельщики АПЛ знают, что он был топ-игроком. Один из лучших хавбеков поколения»

«Я всегда считал Мусу Дембеле одним из лучших полузащитников того поколения. О нем мало говорили, потому что он не забивал, но болельщики Премьер-лиги знают, что он был топ-игроком», — сказал экс-хавбек «Челси» и «Реала» о бывшем полузащитнике «Тоттенхэма» и «Фулхэма».