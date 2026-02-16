Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2

Азар назвал Мусу Дембеле недооцененным: «Он не забивал, но болельщики АПЛ знают, что он был топ-игроком. Один из лучших хавбеков поколения»

Эден Азар назвал Мусу Дембеле самым недооцененным экс-партнером по команде. Футболисты выступали вместе за сборную Бельгии.

«Я всегда считал Мусу Дембеле одним из лучших полузащитников того поколения. О нем мало говорили, потому что он не забивал, но болельщики Премьер-лиги знают, что он был топ-игроком», — сказал экс-хавбек «Челси» и «Реала» о бывшем полузащитнике «Тоттенхэма» и «Фулхэма».