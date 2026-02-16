Защитник «Балтики» Филин: «Агентам выгоднее трансферы в России, но я бы советовал ехать в Европу. Там другой футбол, жизненный кругозор расширяется»

— Посоветовал бы ехать, если есть возможность. И желательно лет до 24. Понятно, что выход из зоны комфорта — это большой стресс. Нужно учить языки. Зато твой жизненный кругозор резко расширяется. И в футбольном отношении это зачастую шаг вперед. Мне, например, после Бельгии значительно проще коммуницировать с иностранцами здесь. Для меня это большой плюс.