Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.08
П2
3.79
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2

Защитник «Балтики» Филин: «Агентам выгоднее трансферы в России, но я бы советовал ехать в Европу. Там другой футбол, жизненный кругозор расширяется»

Защитник «Балтики» Александр Филин призвал молодых игроков попробовать силы в Европе.

— Как человек, поигравший в Европе [в бельгийском «Эйпене»], что бы посоветовал молодым ребятам, которые об этом только мечтают?

— Посоветовал бы ехать, если есть возможность. И желательно лет до 24. Понятно, что выход из зоны комфорта — это большой стресс. Нужно учить языки. Зато твой жизненный кругозор резко расширяется. И в футбольном отношении это зачастую шаг вперед. Мне, например, после Бельгии значительно проще коммуницировать с иностранцами здесь. Для меня это большой плюс.

Понятно, что агентам выгоднее оформлять трансферы внутри страны. Но если у игрока появляется такой шанс, я бы посоветовал пробовать. Там совсем другой футбол. А домой всегда можно вернуться, — сказал Филин.