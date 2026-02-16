Считался талантом в России, но провалился в Европе. Смешно смотреть, до чего он докатился

В 2022-м Виталий перешел в «Рубин» на правах аренды. В первом же матче Лисакович сделал дубль в ворота «Зенита». Виталий усилил команду Слуцкого и за второй круг набрал 6+2 во всех турнирах. Но запомнился другим: в решающем матче за выживание с «Уфой» Лисакович забил первый мяч и отпраздновал, сделав селфи прямо на поле. Но «Рубин» растерял преимущество и к концу матча проигрывал 1:2. Уже в добавленное время в ворота «Уфы» назначили пенальти. Ничья оставляла бы «Рубин» в РПЛ, но Лисакович промахнулся — и «Рубин» вылетел.