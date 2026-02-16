Считался талантом в России, но провалился в Европе. Смешно смотреть, до чего он докатился

Форвард Виталий Лисакович перешел в московский «Локомотив» в 2021-м. К тому моменту белорус засветился в системе загребского «Динамо», провел два сезона в хорватском чемпионате и дебютировал за сборную.
Первые результативные очки в составе «Локо» Лисакович набрал в пятом туре: сделал два ассиста в матче с «Ахматом». Виталий регулярно выходил в концовках и часто приносил очки команде Юрия Семина. Например, в дебютном матче Лиги чемпионов забил «Зальцбургу» и спас «Локомотиву» ничью. За первый сезон Лисакович набрал 3+5 во всех турнирах.
В 2022-м Виталий перешел в «Рубин» на правах аренды. В первом же матче Лисакович сделал дубль в ворота «Зенита». Виталий усилил команду Слуцкого и за второй круг набрал 6+2 во всех турнирах. Но запомнился другим: в решающем матче за выживание с «Уфой» Лисакович забил первый мяч и отпраздновал, сделав селфи прямо на поле. Но «Рубин» растерял преимущество и к концу матча проигрывал 1:2. Уже в добавленное время в ворота «Уфы» назначили пенальти. Ничья оставляла бы «Рубин» в РПЛ, но Лисакович промахнулся — и «Рубин» вылетел.
После года в Первой лиге «Рубин» вернулся в элитный дивизион. Но первую половину сезона в РПЛ Виталий пропустил из-за травмы. Зимой 2024-го он присоединился к «Балтике» — и вылетел в Первую лигу с ней.
Прошлым летом Лисакович перешел в словенский «Целе». В первых трех матчах Виталий отдал две голевые передачи. Белорус упорно боролся за старт: отметился ассистом в Лиге конференций в матче с «Шемрок Роверс» и сделал голевую передачу пяткой в матче с «Мурой».
Но голов так и не забил. В декабре «Целе» подписал на позицию Виталия словенца Свита Сешлара. Лисакович понял, что игрового времени у него станет еще меньше, и расторг контракт с «Целе».
Но без футбола не остался и через несколько дней сыграл в чемпионате Узденского района по мини-футболу. Белорус заявился за команду «13 район» и сразу оформил дубль. Голы нападающего принесли его команде первую за два года победу в рамках чемпионата района.
На следующий матч Лисакович вышел в составе другой команды — «Маладосць». Средний возраст игроков — 45 лет. Команда Виталия встретилась с «Тузами». Несмотря на разницу в возрасте (почти все соперники младше 20), «Маладосць» победила 13:8. Лисакович забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.
В команду Виталия устроил его первый тренер и организатор чемпионата — Андрей Чайковский. По его словам, Лисакович часто поддерживает форму в любительских командах на родине. Например, в прошлом году нападающий играл за «Запад-3» в любительской лиге Минска. Тогда Лисакович забил два мяча и помог команде разгромить «Динамо-LA» — 5:0.
Виталий не боится травм и играет с любителями для удовольствия. Чайковский тоже считает, что полузащитнику на площадке ничего не угрожает: «С его характером Виталий сам может травму нанести кому угодно. На площадке все равны. Взрослый человек перед выходом взвешивает все риски. Понятно, что с двух ног на него никто лететь не будет».
Сейчас Лисакович все еще ищет себе новый профессиональный клуб. В это межсезонье его связывают с «Уралом», а также с несколькими клубами из чемпионата Азербайджана.