Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Барселона
0
П1
6.91
X
4.50
П2
1.48
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Лечче
0
П1
3.07
X
2.25
П2
3.80
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Арбелоа о матче с «Бенфикой»: «Реал» хочет не просто выбить их, а выиграть Лигу чемпионов. Это цель, а не месть. Мы должны быть готовы к сложной игре"

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от противостояния с «Бенфикой» в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Первая игра состоится во вторник на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Ранее «Бенфика» обыграла «Мадрид» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).

— Какую «Бенфику» мы можем ожидать завтра?

— Во-первых, обладающую рядом индивидуальных талантов. Но их настрой будет очень похож на тот, что был три недели назад. У них есть лидер, который задает тон, диктует, как они играют и борются. В этом плане есть небольшие нюансы. Но это будет очень конкурентный, сложный матч. И мы должны быть к этому готовы.

— Моуринью говорил о «раненом» «Реале». Есть ли чувство мести?

— Нет, нет, нет. Мы всегда думаем о победе. Наша цель не просто выбить «Бенфику», а выиграть Лигу чемпионов. Пройти в плей-офф — это не месть, а цель, — сказал Арбелоа на предматчевой пресс-конференции.