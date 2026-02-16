Арбелоа о матче с «Бенфикой»: «Реал» хочет не просто выбить их, а выиграть Лигу чемпионов. Это цель, а не месть. Мы должны быть готовы к сложной игре"

— Во-первых, обладающую рядом индивидуальных талантов. Но их настрой будет очень похож на тот, что был три недели назад. У них есть лидер, который задает тон, диктует, как они играют и борются. В этом плане есть небольшие нюансы. Но это будет очень конкурентный, сложный матч. И мы должны быть к этому готовы.