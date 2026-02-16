Ричмонд
Шикунов про закрытие связанного с «Крыльями» дела о коррупции: «Сразу было понятно, что это выдуманная история. Непонятно, кто запустил эту информацию, донес губернатору. Комедия»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о закрытии дела «Крыльев Советов».

Источник: Спортс"

Напомним, в ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ. В январе ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Сегодня в МВД подтвердили прекращение производства по уголовному делу.

"Это все на ровном месте придумано. Кому она была интересна — до сих пор никто сказать не может. С самого начала было понятно, что это выдуманная история. Ходили по домам, футболистов опрашивали, что только ни делали — ничего там не было. Если бы что-то было, за полтора года уже давно нашли бы. Это комедия.

До сих пор непонятно, кто вообще запустил эту информацию и откуда она взялась. Кто донес губернатору? Никто ничего не знает. На таком уровне просто так ничего не запускают — уже давно бы что-то нашли или придумали. Но не нашли и не придумали. Вброс.

Подняли серьезных людей, РФС, встречались, объясняли, бумаги какие-то показывали — а конкретики никакой. И до сих пор никто ничего не написал и не дал информации о том, откуда это вообще появилось", — сказал Шикунов.