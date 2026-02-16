Ричмонд
Ди Меко о президенте «Марселя»: «Лонгория ответственен за 150 игроков в клубе за 5 лет. Не Бенатия, не Де Дзерби, не футболисты. Нужно было сохранить Алексиса Санчеса и Рабьо»

Экс-защитник «Марселя» Эрик Ди Меко раскритиковал президента клуба Пабло Лонгорию.

Источник: Спортс"

Ранее марсельский клуб покинули главный тренер Роберто Де Дзери и спортивный директор Медхи Бенатия.

"В конечном итоге за все, что произошло за пять-шесть лет его президентства, ответственен Пабло Лонгория. Дело в нестабильности, спортивном направлении, кадровых решениях, которые он принимал.

На мой взгляд, основная проблема в том, как обращались с некоторыми игроками и тренерами. И я думаю, в частности, об Алексисе Санчесе. […] Алексис Санчес был сокровищем, и его нужно было сохранить, даже несмотря на его возраст. Или как с Рабьо. Мне позвонили из клуба в начале сезона и спросили, как мы можем обойтись без Рабьо, хотя в прошлом году он был лучшим игроком сезона и всегда был впереди, когда ребята спали, даже когда мы выигрывали.

Пабло Лонгория, кто ответственен за 150 игроков в клубе за 5 лет? Это не Медхи Бенатия, не Де Дзерби, не футболисты. Это он! За время работы Медхи Бенатии было много позитивных и некоторые негативные моменты, но он молодой специалист. Непросто стать спортивным директором, когда ты только недавно завершил игровую карьеру. Он сделал много хорошего, он пригласил Де Дзерби, Рабьо, это все он… За исключением того, что он все запер и создал странную атмосферу на тренировочной базе", — сказал Ди Меко.