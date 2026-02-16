«Защитная каска делала меня похожим на сотрудника McDonald’s. Партнеры по “Барсе” называли меня официантом “Мака”. Кубарси об игре с травмой лица

«Перед ответным матчем с “Наполи” в ⅛ финала [Лиги чемпионов в 2024 году] Хави сказал мне, что я выйду в старте, несмотря на то, что я не сыграл ни минуты на выезде. Против меня играл Осимхен, один из лучших нападающих мира. Я старался быть агрессивным, но спокойным, хорошо защищаться и хорошо выводить мяч. У нас было несколько очень хороших единоборств. Когда в раздевалке мне сказали, что я признан лучшим игроком матча, мне было трудно осознать это.