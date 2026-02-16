Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ — в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона

Дарвин Нуньес забил два мяча в одном матче впервые с 18 октября 2025-го: тогда он сделал дубль против «Аль-Иттифака» (5:0). Это его восьмой и девятый голы в сезоне, также на его счету пять ассистов в 23 матчах.