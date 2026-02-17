Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде. Француз упал, после чего Эчеверри отдал пас Хоэлю Роке. Полузащитник жиронцев отдал голевую передачу на Бельтрана.
Момент был просмотрен судьями на ВАР, так как предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выражал возмущение эпизодом на бровке, но главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору.
В итоге гол был засчитан, команды разыграли мяч с центра поля.
Изображение: кадр из трансляции игры.