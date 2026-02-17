Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и легко"

Ранее «блауграна» потерпела поражение от «Атлетико» (0:4) в первом матче ½ финала Кубка Испании.
"Вратари стараются отражать удары. К сожалению, сегодня в нашу сторону их было больше, чем хотелось бы. Мои сэйвы мало что значат, если остаемся без очков.
Думаю, нам нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и слишком легко. Нам нужно проанализировать ситуацию. У нас не будет матча в середине недели, и это даст нам время, чтобы как следует проанализировать ситуацию и поработать над ней. Сохраняя хладнокровие, постараемся улучшить игру", — сказал Гарсия.