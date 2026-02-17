Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Жоан Гарсия: «Барсе» нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и легко"

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался после поражения от «Жироны» (1:2) в Ла Лиге.

Ранее «блауграна» потерпела поражение от «Атлетико» (0:4) в первом матче ½ финала Кубка Испании.

"Вратари стараются отражать удары. К сожалению, сегодня в нашу сторону их было больше, чем хотелось бы. Мои сэйвы мало что значат, если остаемся без очков.

Думаю, нам нужно прибавлять. Пропускаем слишком много и слишком легко. Нам нужно проанализировать ситуацию. У нас не будет матча в середине недели, и это даст нам время, чтобы как следует проанализировать ситуацию и поработать над ней. Сохраняя хладнокровие, постараемся улучшить игру", — сказал Гарсия.