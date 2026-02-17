Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Аршавин о переходе Вахании: «Такой защитник поможет “Краснодару”. Он прибавил в “Ростове” и заслужил повышения»

Андрей Аршавин оценил предстоящий переход защитника «Ростова» Ильи Вахании в «Краснодар». Трансфер состоится в июне.

Источник: Спортс"

— Согласны, что «Краснодар» с трансфером Вахании очень хорошее предложение на перспективу делает?

— Да, согласен. Понимаю, что Сергей Петров уже не молод, к тому же у него серьезная травма. Вахания действительно прибавил с тех пор, как оказался в «Ростове». Думаю, он заслужил повышения. И «Краснодару» такой защитник поможет.

Мне кажется, по функциям, которые есть, он больше оборонительный игрок. Будет коваться, биться. А впереди у «Краснодара» и так есть те, кто может «разрисовать», — сказал бывший футболист сборной России.