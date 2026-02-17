Аршавин о переходе Вахании: «Такой защитник поможет “Краснодару”. Он прибавил в “Ростове” и заслужил повышения»

— Согласны, что «Краснодар» с трансфером Вахании очень хорошее предложение на перспективу делает?
— Да, согласен. Понимаю, что Сергей Петров уже не молод, к тому же у него серьезная травма. Вахания действительно прибавил с тех пор, как оказался в «Ростове». Думаю, он заслужил повышения. И «Краснодару» такой защитник поможет.
Мне кажется, по функциям, которые есть, он больше оборонительный игрок. Будет коваться, биться. А впереди у «Краснодара» и так есть те, кто может «разрисовать», — сказал бывший футболист сборной России.