Сильянов о критике от Слуцкого: «Роналду и Месси половина мира любит, половина нет. Если величайшие игроки кому‑то не нравятся, то я тем более»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» ранее заявил, что понимает сильные стороны Максима Ненахов, а Александра Сильянова — нет, а также назвал последнего средним игроком.
— Если говорить про твою игру, какие сильные качества ты видишь?
— Не хочу себя восхвалять и рассказывать про это.
— Ты понял, к чему отсылка в этом вопросе? Каково было слышать от Слуцкого такие слова?
— Конечно, понял. Все совершенно спокойно. Сколько людей, столько и мнений. Одному человеку нравится моя игра, другому — нет. Роналду и Месси половина мира любит, половина нет. Но если величайшие игроки кому‑то не нравятся, то я тем более могу не нравиться. Это нормально.
У него такое мнение, другому тренеру я нравлюсь, — сказал Сильянов.