Офсайд в моменте с голом Кубарси «Атлетико» зафиксирован верно, несмотря на задержку и нарисованные вручную линии, сообщили в CTA: «Процедура проведена по правилам»

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба из-за офсайда. После игры CTA пояснил, что система полуавтоматического определения офсайда (SAOT) отказала из-за «высокой плотности футболистов в кадре», линии чертили вручную.
"В соответствии с протоколом, команда ВАР проанализировала эпизод с помощью системы SAOT. Однако произошел сбой системы из-за отслеживания мяча в тот самый момент, когда Левандовски ударил по нему. Отсюда и чрезмерное время, затраченное на анализ эпизода.
[Случившееся усугубилось] из-за ошибки оператора системы, отвечающего за офсайд — когда связь была потеряна, он не смог открыть соответствующий канал связи для сообщения об этом инциденте в комнату ВАР. Другими словами, арбитры в комнате ВАР получили окончательную информацию о неполадках с SAOT только через четыре минуты и три секунды после гола.
Получив эту информацию, судьи инициировали процедуру ручного определения офсайда для принятия решения. После этого CTA определил, что ситуация была оценена правильно — был офсайд. Процедура была проведена в соответствии с установленными правилами, и в конечном итоге решение ВАР было правильным.
CTA — одна из главных жертв этих технологических ошибок, которые находятся вне его контроля", — высказалась пресс-секретарь CTA Марта Фриас.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».