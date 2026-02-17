Офсайд в моменте с голом Кубарси «Атлетико» зафиксирован верно, несмотря на задержку и нарисованные вручную линии, сообщили в CTA: «Процедура проведена по правилам»

[Случившееся усугубилось] из-за ошибки оператора системы, отвечающего за офсайд — когда связь была потеряна, он не смог открыть соответствующий канал связи для сообщения об этом инциденте в комнату ВАР. Другими словами, арбитры в комнате ВАР получили окончательную информацию о неполадках с SAOT только через четыре минуты и три секунды после гола.