Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.26
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Офсайд в моменте с голом Кубарси «Атлетико» зафиксирован верно, несмотря на задержку и нарисованные вручную линии, сообщили в CTA: «Процедура проведена по правилам»

В техническом комитете судей Испании (CTA) дали комментарий об отмене гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси против «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба из-за офсайда. После игры CTA пояснил, что система полуавтоматического определения офсайда (SAOT) отказала из-за «высокой плотности футболистов в кадре», линии чертили вручную.

"В соответствии с протоколом, команда ВАР проанализировала эпизод с помощью системы SAOT. Однако произошел сбой системы из-за отслеживания мяча в тот самый момент, когда Левандовски ударил по нему. Отсюда и чрезмерное время, затраченное на анализ эпизода.

[Случившееся усугубилось] из-за ошибки оператора системы, отвечающего за офсайд — когда связь была потеряна, он не смог открыть соответствующий канал связи для сообщения об этом инциденте в комнату ВАР. Другими словами, арбитры в комнате ВАР получили окончательную информацию о неполадках с SAOT только через четыре минуты и три секунды после гола.

Получив эту информацию, судьи инициировали процедуру ручного определения офсайда для принятия решения. После этого CTA определил, что ситуация была оценена правильно — был офсайд. Процедура была проведена в соответствии с установленными правилами, и в конечном итоге решение ВАР было правильным.

CTA — одна из главных жертв этих технологических ошибок, которые находятся вне его контроля", — высказалась пресс-секретарь CTA Марта Фриас.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».