Бурук про 5:2 с «Ювентусом»: «Галатасарай» доминировал. В 1-м тайме не повезло с пропущенными голами, но я сказал, что мы победим, если продолжим играть так же"

"Я [в перерыве] поздравил футболистов с тем, как они играли. Мы больше доминировали, но нам не повезло с двумя пропущенными голами. Мы контролировали игру, футболисты старались. Мы здорово отыгрались. Я сказал, что мы победим, если продолжим так играть.
Важно то, что мы быстро забили второй мяч. Обретя уверенность, мы забили в третий раз, а потом было удаление.
Мы доминировали и до конца матча играли с большой охотой. Мы не думали, что текущего счета достаточно, и этого я хотел больше всего", — сказал главный тренер турецкой команды.