Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала» после матча. В подтрибунном помещении произошла стычка (CBS Sports)

В первом стыковом матче за выход в ⅛ финала «Реал» одержал победу на «Эштадиу да Луш» со счетом 1:0. Игру приостанавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил в расизме Джанлуку Престианни, сообщив арбитру Франсуа Летексье, что аргентинец назвал его «обезьяной» — в этот момент Престианни прикрывал рот футболкой. После этого фанаты освистывали вингера «Реала».