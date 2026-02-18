Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала» после матча. В подтрибунном помещении произошла стычка (CBS Sports)

Между представителями «Реала» и «Бенфики» произошла стычка после матча Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

В первом стыковом матче за выход в ⅛ финала «Реал» одержал победу на «Эштадиу да Луш» со счетом 1:0. Игру приостанавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил в расизме Джанлуку Престианни, сообщив арбитру Франсуа Летексье, что аргентинец назвал его «обезьяной» — в этот момент Престианни прикрывал рот футболкой. После этого фанаты освистывали вингера «Реала».

Кромк того, на 85-й минуте был удален главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, возмущавшийся после фола Винисиуса на хавбеке португальцев Ричарде Риосеу границы штрафной «Реала», за который бразилец не получил желтую карточку — при этом у Винисиуса уже было предупреждение, полученное после празднования гола танцем с угловым флагом между ног.

Как сообщили в эфире CBS Sports, после финального свистка сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала». В подтрибунном помещении произошла стычка.